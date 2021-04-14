大陸國家市場監管總局（簡稱市監總局）14日公布京東、百度等首批互聯網平台企業向社會公開「依法合規經營承諾」，首批公布承諾書的12家互聯網平台企業包括美團、字節跳動、拼多多、奇虎360、唯品會、蘇寧易購等。

路透報導，市監總局官網指出，13日召開的互聯網平台企業行政指導會針對平台經濟領域存在的強迫實施「二選一」等凸出問題，提出「五個嚴防」、「五個確保」，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。從14日起連續三天，市監總局將集中公布與會34家互聯網平台企業「依法合規經營承諾」。

大陸市監總局、中央網信辦、稅務總局13日聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里案警示作用，限期全面整改問題。各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

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