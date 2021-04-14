八仙山國家森林遊樂區將進行整修工程，4月15日至6月30日入園優惠半票。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

八仙山國家森林遊樂區為中部谷關地區體驗大自然最佳的地方，區內的綠色走廊為遊客晴天乘涼、雨天遮雨之休憩絕佳地點，更設有親水區適合全家大小泡腳、戲水、感受沁涼、聆聽水流鳥音，為提供更優質的環境品質，將於4月起辦理整修工程。

東勢林區管理處表示，為符合現代人遊憩品質需求，並融合景觀美學，綠色走廊屋頂棚架及地坪將全面進行更新，並增設吧檯桌椅供遊客使用，施工期間建議遊客前往區內各涼亭休憩。

另親水區也將增設遮陽棚，池底卵石改為止滑磚，並改善青苔汙垢，讓在池中戲水的大小朋友有更佳遊憩體驗，施工期間建議遊客前往園區步道群(如天籟步道)、佳保台車站意象及觀溪平台等，以不同的視角欣賞園區之美，享受森林浴。

東勢林區管理處說明，綠色走廊施工期為4月至11月，親水區則為4月至6月，施工期間除工區管制外，仍提供園區其他景點遊憩，提醒遊客預作行程規劃。

因應園區內較多工程同時進行中，民眾於4月15日至6月30日入園，享有門票半票優惠。

(中時 )