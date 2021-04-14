AZ疫苗本周起開放第2波施打，六都包括柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕等首長陸續帶頭施打，盼提高打氣，但新北市至今施打率僅約4％，全台打氣依舊低靡；侯友宜今受訪表示，AZ疫苗無法取得民眾信任是主因，蔡總統如果下來施打是一件好事，畢竟她還是一位重要的政府首長。

新北市府今上午召開市政會議；衛生局長陳潤秋報告，新北市截至昨（13）晚間累計接種2668人，占比4％多，整體施打率完全沒上升；陸續有18例不良反應通報，多是發燒、倦怠、注射部位疼痛等輕微症狀，均在2至3天內順利康復。

陳潤秋指出，在衛生局努力下，新北市今日新增7間醫院為接種地點，包括瑞芳礦工、台大金山分院、永和耕莘醫院、仁愛醫院、樂生療養院、土城醫院、新泰醫院，全市再獲配900劑疫苗（原5900劑），增加疫苗接種點的可近性。

侯友宜表示，他從周一施打AZ至今過了48個小時，除了因為大家提醒他要多喝水，讓他勤跑廁所以外，其餘完全沒有任何副作用，這幾天很多縣市首長都身先士卒代頭施打AZ，但並未帶動打氣，可見地方首長力量有限，大家對疫苗還是存有疑慮。

侯友宜認為，其實AZ疫苗施打率低，最主要的問題是無法取得民眾信心，政府應加強做專業的宣導，像是要把AZ疫苗的優、缺點，更清楚地告訴民眾，讓大家具備正確的想法跟觀念，了解到透過疫苗可以大幅提升保護力的重要性。

至於是否希望蔡英文總統一起施打？侯友宜說，蔡總統如果下來施打也是一件好事，畢竟她還是一位重要的政府首長，能一起施打是最好，不過現在首長率頭施打效果如何，已經不是重點，更重要的是要加強民眾對AZ疫苗的信心。

(中時 )