陸媒《環球時報》14日引述美媒當地時間13日報導，指匿名人士表示，美國財政部長葉倫預計於15日發布她上任後第一份半年度外匯報告，不會將中國列為「匯率操縱國」，「此舉使美國得以迴避與北京的新衝突」。中國學者分析，中國根本不符合「匯率操縱國」條件，此舉並不意味著美國在經貿上停止打壓中國。

據報導，在川普政府時期，美國財政部被指將該報告政治化。2019年8月，財政部在報告非常規發布時間，突然宣布將中國列為「匯率操縱國」，但在5個月後取消這一標籤，以與中國達成貿易協定。美國專家稱，美財政部需要重建該報告的「信譽」。中國外交部發言人趙立堅13日答覆相關問題指出，中方沒有把匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

《環時》報導，中國社科院美國所研究員呂祥稱，葉倫在金融領域有著非常專業、豐富的履歷，並曾任美國聯準會主席，專業背景讓她清楚地了解美國國內經濟的問題所在，也清楚中國根本不符合「匯率操縱國」的條件，將中國列為「匯率操縱國」無助於解決美國的問題。

呂祥認為，葉倫的決定也反映出與川普時期隨意且毫無節制動用各種政策打壓中國不同，拜登政府在對華經貿政策上更注意權衡利弊。但這並不意味著美國在經貿上停止對中國的打壓，無論是美國商務部還是美國貿易代表仍然釋放出在經貿上對華的強硬態度。他們會有取捨地使用上一屆政府遺留下的工具，繼續打壓中國。

美國財政部2020年底發布外匯報告，把越南、瑞士列為「匯率操縱國」；印度、泰國、台灣列入「觀察名單」，名單還有中國、日本、韓國、德國、義大利、新加坡和馬來西亞。

呂祥表示，川普政府時期以「美國優先」為政策出發點，在國際上四處開戰，幾乎對所有的盟國都發起了程度不一的貿易戰。某種程度上來講，葉倫的做法是在修補川普時期的傷害，以挽回美國的國際信譽。這也折射出，美國在對華問題上放棄單打獨鬥，重新拉攏盟國一致對付中國的策略。但美國要恢復信譽，取信於全球，並不容易也不樂觀，全球仍在觀察美國未來的表現。

(中時 )