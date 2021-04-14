女星劉嘉玲近日盛妝打扮參加知名品牌的早春系時裝秀，在活動中與同為看秀嘉賓的章子怡、「奶茶妹」章澤天合照，即便年紀都大她們超過一輪，外型仍然毫不遜色，被陸網盛讚根本美女的聚會。

劉嘉玲12日出席知名國際品牌位於上海龍美術館西岸館的2021早秋系列時裝秀，她頂著俐落的極短黑髮，身穿棕色的刺繡雕花長禮服，深V設計小露事業線，薄紗材質的袖子狂飄仙氣，再配戴斗大的珠寶、拎著灰色名包，全身散發內斂的貴氣；章子怡則把全部頭髮盤起，穿著帶香檳色的深V寬袖長禮服，搭配顯眼的珠寶首飾，一抹鮮豔紅唇增添霸氣；至於27歲的奶茶妹，也把頭髮綁成一顆包頭，臉上施抹淡妝和桃紅唇，身穿素黑方領的粗肩帶禮服，配戴的飾品相較之下小巧許多，穿出小女人的氣質。

劉嘉玲參加品牌時裝秀，穿得貴氣又優雅。（圖／微博@劉嘉玲）

當她們同框合影時，恰好各自代表三個世代的女人，最年長的劉嘉玲雖然年紀超過章子怡一輪，甚至大奶茶妹足足28歲，但皮膚光滑無瑕，幾乎找不到歲月痕跡，站在兩位妹妹旁邊還是沒被比下去，讓網友驚呼：「嘉玲姐真美，歲月美人，好有韻味」、「都是美女氣質太好看了」、「身材保持這麼好的」、「嘉玲姐真的是女神！」

劉嘉玲的美沒被章子怡、奶茶妹比下去。（圖／微博@劉嘉玲）

劉嘉玲今年55歲，卻有細緻膚質和具彈性的臉蛋，到底怎麼保養的？她曾公開自己的化妝台，保養品清一色都是貴婦級保養品，早晚都會搭配按摩手技拉堤、修護肌膚，並堅持卸妝一定要非常乾淨，才不會堵塞毛孔、造成保養品無法好好吸收；除此之外，劉嘉玲非常喜歡爬山，有空就會到戶外走動、散心，每個月會安排連續4天吃排毒餐，內含一小碗飯、兩個小紅蕃薯及兩種蔬菜，同時禁食肉類，堅持半年體重就有明顯改變。

(中時新聞網)