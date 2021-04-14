42歲的屏東楊姓蕉農4年前逮獲正在偷蕉的鄭姓男子，楊男氣憤地毆打對方，再用「死豬結」綑綁逾2小時導致鄭男死亡，一審將楊男依傷害致死罪判刑3年8月，二審考量他自首，且與死者家屬和解獲原諒，犯行情可憫恕，減刑後輕判3年，最高法院駁回上訴定讞。

鄭姓男子在2017年5月27日上午開著自用小貨車前往楊的香蕉園竊取香蕉，楊的母親發現疑有竊賊通知楊男到場，鄭男被發現後拿著鐮刀逃跑，楊撿拾香蕉園內竹棍追上，並毆打鄭的身體，鄭跌倒後他上前壓制並搶下對方手上的鐮刀，持續以竹棍或徒手毆打鄭男。

楊男用鄭所攜帶到場的繩索，將鄭反手綑綁在固定香蕉樹的鐵桿上，不久後又改將鄭的雙手及雙腳拉至其身體前方，以「死豬結」綑綁在一起，鄭男因橫膈膜活動受限制而有呼吸困難情形，楊男因追捕其他共犯未發現，致鄭男死亡，楊犯後向員警自首犯行。

屏東地方法院依傷害致人於死罪將楊男判刑3年8月，高雄高分院考量楊男與死者家屬成立調解並賠償110萬元，對方也願意和解，且楊男自首、犯行客觀上足以引起一般之同情，改依妨害自由致死罪輕判3年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )