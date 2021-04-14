曾文水庫乾涸、土地龜裂，恐怖現況讓原PO驚呼，原本對缺水很無感，現在真的怕了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

曾文水庫乾涸慘況曝光，只見土地缺水到龜裂成塊狀，庫底直接變成草原。（圖／翻攝自爆廢1公社）

台灣遭逢大旱，許多地區開始實施限水政策，一名網友原先對缺水的事情很無感，但看見曾文水庫底部龜裂的畫面之後，整個被嚇到，也忍不住抱怨「是誰騙我曾文水庫還有魚？」超慘現況引發網友討論，真的嚇死人！希望老天快下雨解渴。

一名網友今在臉書社團《爆廢1公社》分享照片，只見曾文水庫底部已乾涸，土地缺水到龜裂成塊狀，遠遠看過去，整片地面連個小水坑的蹤影都找不到，庫底直接變成草原，可怕的是，疑似因為水分不足，有些部分甚至只剩下裸露的灰色泥土。

水庫的恐怖景象讓原PO驚訝直呼，「誰騙我曾文水庫還有魚的？」最近身邊的人與新聞都在說台灣很缺水的事情，他起初對於此事超級無感，但現在親眼看到水庫的狀況，才讓他真的感覺到害怕。

根據水利署的「台灣水庫即時水情」資訊顯示，截至今早8時，曾文水庫的有效蓄水量僅5915萬立方公尺，水位只有196.43公尺，蓄水量11.63%。

貼文引起網友討論，「曾文大草原」、「整個西半部淪陷，沒下整個月雨根本補不回來」、「嚇死人了」、「沒見過11.6%的樣子，多年前我曾在12%時去釣魚，得爬下去好深」、「希望全台多下點雨」、「好可怕，看起來連11%都沒有」。

(中時新聞網)