泰博(4736)去年每股盈餘衝至17.08元，每股擬配發現金股利11.5元，雙雙刷新歷史新高，今日股價開高後，盤中衝至183元後，漲幅縮減至1%左右。

2020年新冠肺炎爆發，溫度測量及血糖檢測產品市場需求大幅成長，泰博去年營收及獲利衝新高。2021年首季營收13.46億元，目前溫度測量及血糖業務仍維持穩定，新冠疫苗雖然問世，但目前仍不普及，溫度測量需求仍然熱絡，月出貨量約8~10萬支，目前德、美、日及台灣出貨表現優於去年，法人預期今年營運可望維持正成長。

泰博2020年稅後純益15.21億元，年成長129%，每股稅後純益17.08元。董事會決議每股將配息11.5元，配發率約67.3%，現金殖利率約在6%左右。

泰博先前向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，新冠疫苗上市後，快篩試劑將成防疫重要配套措施，市場需求可望再度成長。目前除了既有的經銷通路銷售外，也成功打入德國健保市場，目前和客戶合作推出單片裝的產品搶占商機。現階段新冠疫苗已順利研發出來，但還是需要快篩試劑搭配，已成為常態發展，看好市場需求潛力，泰博第2台檢測設備將會在4月投產，未來將積極爭取國際的標案。

(時報資訊)