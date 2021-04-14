第一金(2892)旗下第一銀行拓展海外業務，除了插旗海外分行外，也響應政府政策推動新南向業務，積極運用海外信用保證機制，協助企業取得海外營運發展所需資金，壯大營運規模，成為海外台僑商最堅強的後盾。截至2021年3月底，移送海外信保融資金額為545萬美元，較去年同期增加265萬美元，成長率高達94.63%。

第一銀行海外業務拓展腳步為本國銀行領頭羊，目前於全球共設有40個海外據點，尤其在新南向據點達19處，東協10國中已於8國設有據點，居公股之冠。第一銀今年海外獲利占比預計朝45%的目標邁進，去年占比已達44%。

第一銀行今年3月也宣布位於德州休士頓分行日前正式開業，成為首家插旗德州的台資銀行，未來將進一步串聯現有的德州、紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行，布建更完整綿密之美國金融服務網，提供在地台商與華僑一站式，最優質的跨境整合金融服務。

第一金尚未公布配息數字，若以去年EPS 1.31元計，以去年股利配發率近8成計算，今年每股約可配發1元以上股利。第一金去年全年稅後純益168億元，今年首季第一金稅後純益50.29億元，EPS為0.39元。

(時報資訊)