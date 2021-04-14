德國企業軟體集團思愛普(SAP)周二上調了2021年營收展望；思愛普並公布第一季初步財報，顯示隨著新業務轉型計畫的啟動，第一季雲端營收勁揚。

思愛普表示，預計今年雲端和軟體營收為234億至238億歐元之間(約280億至284億美元)，較先前財測增加1億歐元，年增率為1%至2%之間。

今年經調整後營業利益的預期不變，為78億至82億歐元，較去年下降1%至6%之間。

思愛普第一季的新雲端業務部門「預期雲端營收」(current cloud backlog)大增19%，來到76.3億歐元，為過去五年最快增速；其中經調整雲端營收年增13%，來到21.5億歐元。

第一季包括傳統的(軟體)授權銷售和服務在內的整體營收，以固定幣值計算為63.5億歐元，年增2%。

思愛普將高層主管薪酬以現金支出入帳，壓低了公司營業利益；在排除該影響因素後，按固定貨幣計算，經調整第一季營業利益年增24%，達17.4億歐元。

思愛普提前發布財報，是因為德國證交所規定，當公司偏離預期或管理階層調整財測之時，必須提前發布財報。思愛普將於4月22日公布第一季完整財報資訊。

(時報資訊)