那斯達克股票交易所（Nasdaq）周二宣布，即將於周三直接掛牌的美國最大加密貨幣交易平台Coinbase上市參考價為每股250美元，以此估算其市值將達到約653億美元。

Coinbase將成為美國第一家上市的主要加密貨幣公司，若其市值達到1000億美元，將立即躍升美國前85大市值公司之列。過去一年來，該公司的估值隨著其平台上的兩大明星比特幣及以太幣一起飆升。

Coinbase選擇直接上市，而非傳統的股票首次公開發行（IPO），這表示該公司可以讓現有股東立即以市價開始出售持股，而不必先透過向一群機構投資人出售新股來籌措資金。

那斯達克提供的參考價反映的是最近私募市場交易與投銀的投入情況，而非開盤價。這是那斯達克第一個主要的直接上市案，所以並無前例可循，而紐約證券交易所的五大直接上市公司案，包括Spotify、Slack、Palantir、Asana和Roblox，其開盤價平均比參考價高出約37%。

如果Coinbase以類似的漲幅開出，則開盤價約將落在343美元，非常接近其第一季平均私募價格每股343.58美元。

Coinbase上周公布第一季初步業績，其營收與去年同期相比大幅成長為9倍，達到18億美元，淨利從去年同期的3200萬美元暴增至7.3億～8億美元之間。在Coinbase交易所中，比特幣與以太坊的交易占最大宗，過去一年來這一對市值前二大的加密貨幣價格分別飆逾800%和1300%。

根據Coindesk報價，目前比特幣上漲近4%，報63,157.22美元。以太幣漲5.75%，為2,292.70美元。受到Coinbase即將上市的題材激勵，隔夜市場比特幣和以太幣價格雙雙改寫歷史新高，比特幣漲破6.3萬美元大關，以太幣則升破2,200美元。

(時報資訊)