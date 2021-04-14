歐美熱軋續攀高，且在大陸寶鋼與越南河靜鋼5月、6月盤價相繼開高後，因中鋼(2002)盤價明顯落後國際行情，中鋼明天即將開出的5月內銷盤價漲勢確立，中鋼早盤攻漲停，帶動鋼鐵股持續大漲。

大陸寶鋼熱軋每公噸大漲400元人民幣，且河靜鋼熱軋每公噸大漲145美元帶動，市場預期中鋼將全面調漲產品價格，其中主力鋼材熱軋每公噸可能大漲1,200元以上、漲幅逾5%。

中鋼繼昨天股價持續走高，一舉跨越30元大關以30.20元做收，創9年來新高點，今早再創新高價。

中鋼早盤攻33.2元漲停，鋼鐵股全面大漲，包括中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等全面大漲，成為台股今早人氣類股之一。

受惠產品量價齊揚，中鋼3月營收攀高，且相較上月成長22.54%，年增率32.93%，寫下歷史新高，今年首季營收達978.21億元，年增率25.54%，創合併營收以來相高紀錄。

展望本季，隨第2季旺季報到，盤價預估持續上漲，中鋼第2季營收有望突破千億大關。

中鋼今年隨著鋼市續旺，首季接單量約305萬噸，第2季訂單動能強勁，預估接單量約在315萬噸。

中鋼目前對下半年看法偏正向，展望下半年，全球經濟復甦步調不變，且各國推行基礎建設，鋼鐵市場供不應求，看好下半年，不過仍觀察第3季淡季表現以及疫情狀況。

鋼價走勢來看，大陸寶鋼上周開出5月份熱軋盤價大漲，主力鋼材熱軋每公噸大漲400元人民幣，且河靜鋼熱軋每公噸大漲145美元，將帶動中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼5月盤價挑戰連11月上漲，中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股指數續漲。

(時報資訊)