儘管外資今年來仍大賣台股3200多億元，不過在內資發力下，推升大盤續創歷史新高，投信法人表示，預期在景氣明顯復甦、企業獲利增長下，將持續吸引資金回流，推升台股表現，此時可布局中小股票型基金，藉由股價較活潑的小型股搭配穩健大型權值股的配置策略，同步掌握新高行情下的類股輪動、業績成長及價值趨勢題材。

據統計，今年以台股中小型基金報酬逾2成者包括:復華中小精選基金、野村中小基金、日盛小而美基金、統一中小基金、台新台灣中小基金等。

復華中小精基金經理人沈萬鈞表示，景氣全面復甦，帶動電子與傳產需求皆回升，使台股相關供應鏈目前產能供不應求，呈現百花齊放景象，營運面量價齊揚將使獲利可望大幅攀升，由於目前處於獲利上修過程，可望持續增添大盤基本面動能。

投信法人認為，這也凸顯台灣經濟成長及企業獲利表現亮眼，拉動投資信心谷底翻揚，內資踴躍進場力挺「台灣牛」，讓台股上演火熱的「有基之彈」資金行情，隨大型權值股中場休息，資金轉至業績傳產及中小型股，將有利中小股票型基金表現。

理柏資訊統計，今年來台股中小股票型基金類型平均報酬逾17%，優於同期大盤表現的14%，也是今年來表現最亮眼的基金類型之一。

沈萬鈞認為，長線來看，科技創新將帶動台灣半導體相關供應鏈未來多年的成長趨勢，對台股來說非常正面，可持續留意晶圓代工、IC設計、電動車等題材；傳產原則可留意原物料、自動化、汽車零組件等相關投資主題。

(時報資訊)