今年8月預計有4案公投將進行，外界普遍認為是對目前蘇貞昌內閣的一次檢定，將成為蘇貞昌的「閣揆保衛戰」；但民進黨立委鄭運鵬認為，就算這4案公投中有任何一案通過，蘇貞昌也不會下台，他認為「多數的國人，都不會認為這4個案子是蘇貞昌的政策問題」。

鄭運鵬13日在網路節目「雲端最前線」中指出，外界對於8月的公投案為蘇貞昌的「閣揆保衛戰」，根本是「想太多」，他認為，目前對於執政黨而言，最重要的是如何讓民眾認同自己的政策，讓多數的人出來投反對票，或是不去投票，而不是為了下一任閣揆是誰而吵吵鬧鬧。

「多數的國人，都不會認為這4個案子是蘇貞昌的政策問題」，但如果在投票前，蘇貞昌有做錯事，讓民眾踴躍出來投票，「那麼就不一樣了」。

同台的民進黨台北市議員梁文傑也指出，就算這次公投結果與目前政府的政策不同，也不會動搖到民進黨的政權。他指出，就算沒有公投，大家也都知道全台有3成的人討厭民進黨；而且就算是民進黨的支持者中，也是有很多人是不喜歡美豬、支持核電的，支持環境保護的肯定也是為數不少，所以這次的公投不一定能夠決定執政黨的成敗。

(中時新聞網)