大谷翔平所在的天使對上皇家，終場以2:3輸球，不過二刀流大谷翔平在這場比賽又有驚人表現，延續了上一場的絕佳手感，今天他貢獻了兩次精彩時刻，第一個精彩時刻很快就出現了，他在首打席敲出一支游擊方向滾地球，而且這還不是一支普通的內野安打，他僅花4.04秒就跑上一壘，可說是展現了他的超級跑速。

Shohei Ohtani just beat out an infield single with a sprint speed of 29.5 ft/sec. pic.twitter.com/kwb2huaEwp — MLB Stats (@MLBStats) April 14, 2021

本場皇家派出達菲（Danny Duffy）先發投球，大谷翔平首局面對敲出一支擊球初速90.9英哩游擊方向滾地球，游擊手接到後傳往一壘，但大谷翔平已經飛速跑上一壘形成內野安打。這球可說是靠他的飛快速度形成安打。

而大谷翔平的表演還沒結束，他在第三次上場打擊時同樣面對達菲，這回他展現的是超級怪力，面對投手的滑球，一棒掃出本季第4轟，而這支全壘打真的有夠遠，有431英呎（約131.3公尺），當時也幫助球隊追到1：2落後。本季大谷手感相當火燙，目前敲出4轟，與隊友卓奧特(Mike Trout)並列全隊第一。

Earlier, Shohei Ohtani beat out an infield single with a nearly elite sprint speed of 29.5 ft/sec.



Now he goes yard.



He’s must-watch all the time.



(🎥 @MLB)



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而在對皇家的上一場比賽中，大谷翔平擔任第二棒、指定打擊，此戰敲出3安打、3打點佳績，其中有2支二壘打，擊球初速119英里(191.5公里)是大聯盟近3年最快，再加上卓奧特的全壘打，最後天使以10比3擊敗皇家。而今天最後大谷翔平總計5打數打下3支安打，並有1分打點，打擊率維持在0.364。

(中時新聞網)