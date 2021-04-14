【LIVE直播】國民黨「福島核廢水放流入海！衝擊台灣漁業，蔡政府不該神隱」記者會｜2021.04.14

國民黨上午召開「福島核廢水放流入海！衝擊台灣漁業，蔡政府不該軟弱」記者會，砲轟日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，引發南韓等周邊國家強烈抗議與不滿，但民進黨政府面對台灣漁業、國人食安恐遭嚴重衝擊，卻連抗議都不敢，印證蔡政府的「有政府，會坐視」；蔡政府應更積極抗議、反對，以保護海洋生態資源、漁民生計及食安。

文傳會主委王育敏指出，日本政府的決定，不僅日本人民、漁業、環保團體反彈，擔憂帶來海洋生態毀滅性打擊，更引發周邊國家強烈不滿。韓國政府立即召開緊急會議研商，並召見日本駐韓大使相星孝一表達抗議，更揚言若透過國際驗證及韓國科學監測發現危害，就會立即向日方要求賠償或中斷排放。

韓國、蔡政府因應福島核廢水入海的態度比較表。(黃福其攝)

王育敏說，同樣鄰近日本的我國政府卻態度消極，總統府僅說「原能會已正式向日方表達反對意見」，但既然主管核能事務的原能會在日方前一天告知時認為不妥、持反對立場，當日方正式宣佈時，總統府更應進一步堅持反對，而非抱持「反對也沒用」的消極心態；行政院也只回應「已多次向日方表達環保團體與國人之憂慮與反對之意」，卻無任何因應處置的具體作為；「府院都推給原能會」，外交部、農委會等相關單位的回應則軟弱無力，僅表達關切、會了解進度等。

文傳會副主委黃子哲說，行政院發言人羅秉成至今早也只「呼籲日本政府要三思」、「指原能會已以書面向日本表達」，從頭到尾推給原能會，府院都沒表達立場，似乎中華民國政府只有原能會表達反對，非常不可思議，更印證蔡政府的「有政府，會做事」，其實是「有政府，會坐視」，奉勸蔡政府不要只會搞政治鬥爭、改黨徽。

黃子哲砲轟蔡政府「有政府，會坐視」。(黃福其攝)

王育敏強調，聯合國去年就提醒福島核廢水入海會侵害日本、韓國及台灣的人權；台灣的漁民、環保團體已經站出來表達抗議與不滿，蔡政府不應該躲在背後，只說些無關痛養的敷衍之詞。從開放含萊劑豬肉進口，到漠視日本排放核廢水，蔡政府只顧慮他國感受，完全不顧國人健康安全，讓台灣民眾一再地陷入食安危機中。國民黨要求蔡政府切莫輕忽日本排放核廢水所造成的危害，應堅定向日方抗議、反對，並主動評估核廢水對台灣的影響，避免周邊海洋生態遭到嚴重破壞。

(中時 )