勞工上下班途中繞道買早餐卻發生車禍，可以申請勞保職災給付嗎？台南地方法院2017年一起勞保爭議的行政訴訟判決，近日意外引發全台美食大論戰。由於法官認為，原告去的不是「一般早餐店」，而是「台南傳統美食鹹粥店」，勞保局「以北部或外地人的思考，未考量台南人年長者及台南在地人早餐的傳統」，判決勞保局應給予職災保險給付。此案不僅引發台南市長黃偉哲留言「吃個台南早餐再去上班反而可以增加整天的生產力」，屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠也紛紛留言行銷自家特色早餐。

這起挑起美食大論戰的行政訴訟，被認為是暖心判決。擔任大廈管理員的陳姓男子，上完夜班於早上下班後，先前往台南市永康區兵仔市吃鹹粥，之後返家卻發生車禍，導致頭部外傷左側併蜘蛛網膜下腔出血等傷害，2014年11月19日向勞保局申請職業傷害傷病及醫療給付共17萬9000多元，但因勞保局認為不是上下班途中的合理路徑拒絕給付，陳男提起行政訴訟一審敗訴後，上訴高雄高等行政法庭發回更審，經台南地院更一審改判勞保局敗訴確定。

更一審判決指出，陳男為民國39年出生，現年66歲，對一位長年住台南的年長者，值完夜班早上7點下班後，他去吃的不是「一般早餐店」，而是「台南傳統美食鹹粥店」；原告購買鹹粥行經的路線，依社會經驗法則屬合理的通勤路徑，勞保局「顯以北部或外地人的思考，未考量台南人年長者及台南在地人早餐的傳統」，因此判決勞保局應給予職災保險給付。

此案近日被插畫家「蠢羊與奇怪生物」在臉書分享後，台南市長黃偉哲即在貼文下方留言，指「吃個台南早餐再去上班反而可以增加整天的生產力餒」；台南市選出的立委林宜瑾也認為，「除了鹹粥以外，肉粽和牛肉湯也是台南神聖而不可侵犯的早餐美食。」另名台南市立委林俊憲更嗆，「外地人不得對台南早餐說三道四！」

對此，司法院還進一步解釋說，所謂「合理通勤路徑」，並不一定是最短路徑。如果勞工因為想吃鹹粥，捨棄最短通勤路徑上的早餐店，多花5分鐘去吃最近的鹹粥店，依「社會經驗法則」，仍是合理的通勤時間、路徑，所以在路上發生事故也屬於職災。

司法院認為，「早餐沒有優劣之分，不管你是上班路上繞路去吃鹹粥的府城人、吃鍋燒意麵加爆沙茶的大港人、覺得故鄉鮮魚湯最鮮的屏東人、涼麵配白醋的嘉義人、吃炒麵配東泉辣椒醬的台中人、覺得肉羹麵還是林內最好吃的雲林人，不會影響你會不會勝訴，重點還是要按照個案情況，判斷是否屬於職業災害哦！」

司法院的貼文不僅引起網友的熱烈迴響，連縣市首長也藉機行銷在地美食，屏東縣長潘孟安即強調，屏東早餐就要吃蒸肉圓加香菜；高雄市長陳其邁也說，大港的早餐除鍋燒麵外，還有肉圓、肉燥飯，最重要的還是要來點海鮮；嘉義市長黃敏惠更直接PO出照片，指嘉義早餐有煎粿、雞肉飯、米糕、四神湯及杏仁茶加油條等多種選擇，意外點燃這場美食大論戰。

(中時 )