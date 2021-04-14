台北股市今(14日)開高走低，從盤中一度漲逾百點，到大跌逾250點，11點過後，指數下探16559.57點，失守16600點，預估今天成交量恐將暴出逾5000億元新天量。
周二美股漲跌互見，台股開盤以16869.78點、上漲44.87點開出，盤中一度來到16935.39點，上漲120點，大盤指數經過兩波下殺，失守16600點整數關卡，11點過後，指數下殺至16559.57點，跌逾250點。
台積電ADR上漲0.31%，今日開盤上漲3元，開在608元，盤中也下跌5元，守住600元整數大關，聯電早盤持續開高，開在55.4元，上漲1元，盤中拉回至50.5元，下跌3.9元，聯發科盤中也下跌26元至935元。
14日暴109萬張成交天量的群創今日持續下殺，股價最低殺到22元跌停價，也拖累友達重挫至23.3元，下跌2.3元，彩晶也無法置身事外，股價最低下跌1.65元至16.9元。
(中時新聞網)
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