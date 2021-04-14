「工傷協會」等勞團今日至立院門口召開記者會表示，現行職災人數有相當多黑數，以RCA事件為例，就有上百位勞工，由法院認定其罹癌與工作有關，但職災保險卻不給付，勞團呼籲，應修法將雇主負擔的職災保險費，從0.21％調高到5％。

美國無線電公司(Radio Corporation of America，簡稱RCA)自1969年起，於台灣桃園、竹北、宜蘭等地設廠生產電子產品。1994年當時擔任立委的趙少康，舉發RCA長期挖井傾倒有毒廢料，導致廠區土壤及地下水受汙染，而廠區員工也長期暴露在高致癌風險工作環境。

2001年時統計，在RCA桃園廠工作過的員工，已有1千多人罹癌。而RCA受害員工也組成自救會，對RCA提告求償。2019年12月，台北地院判決RCA等相關公司應賠償23億。

立院衛環委員會今日審查《勞工職業災害保險及保護法》，保險費率及勞工涵蓋範圍都是討論重點。勞團指出，現行職災保險各行費率不同，每3年精算1次，保費由雇主支付，但職災保險與勞保掛勾，現行4人以下企業並無強制投保，最高投保薪資也只有4.58萬。

勞團表示，目前審查的草案中，會將職災保險與勞保脫鉤，而最高投保薪資提高至7.28萬，強制投保對象擴大到所有受雇勞工。如營造工人臨時承接標案的此類雇主，也可至超商繳費納保，未來享有職災保險的勞工涵蓋率將從73％提高到90％，估計可達1088萬人。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠指出，早年發病的RCA員工，未留存醫療單據，即便打贏官司，員工也要自掏腰包或是由健保支應醫療費。

杜津珠說，法院已認證員工罹癌跟工廠環境有關，而8萬名在RCA投保的勞工，約花費160億健保給付醫療費，但照理應該是由職災保險給付，卻用健保的錢，難怪勞動部能對外宣稱職災保險基金結餘208億，不必調漲保費。

RCA員工關懷協會前理事長劉荷雲表示，此案只是台灣職災醫療問題的冰山一角，職保新法應設法打消過去職災案件呆帳，4月28日就是國際工殤日，現在就看新法是否將以工殤案為鑑。

(中時 )