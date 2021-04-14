美國明尼蘇達州女警波特執行交通攔檢時，誤將手槍當做電擊槍射殺非裔，引爆新一波反種族歧視示威，民眾連兩晚上街抗議後，波特和當地警察局長甘農雙雙辭職。

明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）西北方布魯克林中心（Brooklyn Center）11日發生警察執行交通攔檢時，女警波特（Kim Potter）射殺20歲的非裔男子萊特（Daunte Wright）的事件。

布魯克林中心警察局長甘農（Tim Gannon）後來開記者會說：「那名警察誤將手槍當成電擊槍。」

萊特的家屬不接受警方是誤擊的說法，認為萊特會喪命，只因為警方動輒開槍。

布魯克林中心市長艾略特（Mike Elliott）今天表示，甘農和在警界服務26年的波特已遞出辭呈。

艾略特說，「我希望這能為社區帶來一些平靜」，還說他尚未接受波特的辭呈，留下開除她的空間。「我們想向社區傳達的訊息是，我們認真看待這起事件。」

路透社報導，與其讓波特請辭，用解雇的方式會影響到她的退休金，也會讓她未來無法在其他執法單位求職。

這起烏龍槍擊事件導致布魯克林中心連續兩晚有民眾上街示威，並與警察爆發衝突。

而這起警察殺害非裔的事發地，距離去年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警用膝壓頸死亡現場不遠，而佛洛伊德案的涉案前警官蕭文（Derek Chauvin）目前正在接受審判。

(中央社)