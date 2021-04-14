日前公平會以違反公平交易法第9條第1款規定「以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭」，處234億元罰鍰。立委關心google、facebook在國內市場恐達獨占地位，如果有濫用市場地位是否可依此法處罰？公平會副主委陳志民說，預計在今年下半年公布的數位經濟政策白皮書，會提出主管機關對此的看法。

立法院經濟委員會今天審議「多層次銷管理法部分條文修正草案」。立委邱志偉說，Google、facebook冗斷手法包括數位平台掌握個資、APP開發商佣金、綁定硬體銷售等為常見數位冗斷模式，而據估計，數位廣告458億中，google、facebook占比達6成至8成。

立委賴瑞隆表示，澳洲類似我國公平會的機構提出強制議價法，有很多國家已在討論此事，而google、facebook有無達到公平法的獨占地位？如果濫用優勢地位是否可以比照高通案給予處罰？

陳志民表示，日前召開座談會為蒐集業者面臨的問題，做為執法依據，當天的共識為Google、Facebook有市佔的支配性，對市場力有無濫用等，是公平會的責任，但與會業者意見很多等，仍待跨部會思考。

(中時 )