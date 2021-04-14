20歲歐陽娜娜越大越美，近年將重心放在大陸的她，先前傳出片場側拍影音流出，原本給人纖瘦印象的她在片中疑因角度和衣服竟然整個人大了一號，還被網友指看起來有些水桶腰。最近一組她代言照片流出，可見娜娜又露出招牌小蠻腰，上衣胸口部分還開了洞，事業線若隱若現，小露性感。

歐陽龍二女兒歐陽娜娜外型亮麗、五官精緻，自7年前出道以來便成為大陸綜藝圈的人氣藝人，節目、戲劇、電影邀約不斷。人美的她緋聞也不少，14歲時就和合演《北京愛情故事》的劉昊然傳交往，但不了了之，之後又與TFBOYS的王源、蔡徐坤、李安兒子李淳傳緋聞，最近盛傳交往對象則是知名導演陳凱歌之子陳飛宇。

歐陽娜娜過去傳出3年內賺5億台幣。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

工作滿檔的歐陽娜娜，前年傳出收入高到驚人，3年內狂賺約5億台幣，還傳出一家五口幾乎都仰賴她的酬勞生活，引來歐陽龍喊冤強調家人財務獨立，不清楚女兒賺了多少錢，他也澄清沒有全家都自食其力，「孩子能夠很高收入，只能替他開心，所謂孝敬，買東西送我，這一點恐怕失望，還沒有接到這份孝敬，我不是很需要。」

去年歐陽娜娜接受大陸媒體專訪，談到出道這幾年的心得，先前她因選擇工作休學，被外界批評重視撈金大於學習，歐陽娜娜則說解釋了多次都沒人想聽，吐露：「大眾對於這個年紀的藝人抱有很大的期望，所以他們也會附加很多壓力在這一些年輕人身上」，她也分享曾因胸悶回台求助中醫，被醫師看穿有心病、容易想太多，叮嚀她要學會放輕鬆，才讓她開始正視心理上的問題，無奈分析自己天生個性就愛東想西想，因這點造成的煩惱很難改變。

(中時新聞網)