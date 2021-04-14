台鐵太魯閣號事故造成49死218人輕重傷，衛福部決議將捐款專戶善款3分之1、近27億元撥款給罹難者家屬，引發爭議；新北市長侯友宜今受訪表示，善款就是用來照顧受害者和所有傷者，應該百分之百用在受害者跟傷者身上，這才是愛心最重要的意義，至於新北市募得的善款1352萬1773元，也將交給中央統籌。

台鐵太魯閣408次出軌釀200多名死傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.1億元。衛福部次長李麗芬昨表示，總善款的3分之1將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發2.7億元；有網友不認同捐款用途，也質疑衛福部不適合做為執行事故捐款的單位。

侯友宜今出席市政會議後受訪表示，善款本來就要用來照顧受害者和傷者，應百分百用在受害者跟傷者身上，就像當時八仙塵爆的善款也是用在499個往生者跟傷者身上，希望用善款支持受害者，讓他們早日重返社會，不斷往前走，這才是愛心最重要的意義。

至於新北市善款如何規畫？侯友宜指出，新北市的善款會配合中央統籌，截止時間點也與中央同步，由中央來統一照顧所有傷者與受害者，把善款運用在所有受害者上。

新北市社會局長張錦麗補充，這次事件，新北市共有14人不幸罹難（其中有3位戶籍在外縣市）、71人受傷，市長侯友宜和相關首長除分赴醫院、殯儀館慰問當事人和家屬外，並指示透過好日子愛心大平台，成立太魯閣號翻覆意外救助專案，截至4月13日下午5時止，專案共收到捐款1352萬1773元。

張錦麗指出，衛福部決定提前於4月15日停止募款，新北市配合中央統一運用善款作業，同步於15日截止，專案所收到的善款，將提報中央，並依照捐助者的意願，指定用在新北市的傷亡者或特定對象，以示尊重。

中央不做地方來！太魯閣號49死 侯友宜不忍了開第一槍 議員喊話蘇揆「回頭是岸」

(中時 )