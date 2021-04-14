《商情》意外停產 乙烯漲近一個月高價 11:252021/04/14 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 意外停產，帶動乙烯報價漲近一個月高價；因不可抗拒因素，台塑麥寮廠區烴一廠於4月9日意外停產，預計7-10天後恢復，產能中斷導致供應緊張，推升東南亞乙烯現價報價漲20美元，(4/13)最新報價為每噸1035美元，創近一個月高點。 市場人士表示，近期因中東情勢趨緊，且中國原油進口量增加，支撐國際油價連二日彈升，油價持續看漲提振下，不排除有機會帶動石化相關報價上漲。(商品行情網) 《商情》通膨率高於預期 紐約期金低點反彈 《國際油價》中國進口量增 原油期貨連2漲 (時報資訊) #台塑 #停產 #一個月 #乙烯 #高價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家中神祕洞穴挖出驚人物品 網友：前屋主是殺人魔？ 09:582021/04/14 房市新訊 台鐵聘44人搞安全 喊「零重大事故」2年後害49命 07:192021/04/14 政治 反壟斷下通牒 嚴禁平台二選一行為 04:102021/04/14 全球財經 《國際經濟》睽違13個月 韓3月就業市場傳佳音 10:342021/04/14 財經 【殯葬大亨頓悟】拚事業躲罕病之痛 父推動殯葬價格透明他讓這行有尊嚴 09:292021/04/14 社會 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、新光鋼、怡利電、四維航、撼訊 10:172021/04/14 財經 海外信保基金績優承辦銀行頒獎－金援台商 兆豐銀奪六獎項 04:102021/04/14 金融．稅務 補漲行情啟動 近3個月REITs基金十強平均漲一成 09:312021/04/14 財經 《電子零件》新埔廠祝融 聯茂：訂單轉江西廠生產 09:432021/04/14 財經 《期貨》三大期指連袂開高 4月台指期漲67點 09:092021/04/14 財經 建商殺紅眼！17雄爭霸 國泰天價搶走二重疏洪道土地 03:102021/04/14 房市新訊 財經熱門新聞 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 109萬張、7.8萬口 群創 現期貨爆天量 - 財經要聞 - 工商時報 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 台積電法說會前別進場？專家說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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