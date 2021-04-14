意外停產，帶動乙烯報價漲近一個月高價；因不可抗拒因素，台塑麥寮廠區烴一廠於4月9日意外停產，預計7-10天後恢復，產能中斷導致供應緊張，推升東南亞乙烯現價報價漲20美元，(4/13)最新報價為每噸1035美元，創近一個月高點。

市場人士表示，近期因中東情勢趨緊，且中國原油進口量增加，支撐國際油價連二日彈升，油價持續看漲提振下，不排除有機會帶動石化相關報價上漲。(商品行情網)

(時報資訊)