睽違一年，2021 Touch Taiwan系列展將在4月21日登場，今年展覽除了原有的「智慧顯示」、「智慧製造」能量基礎，也導入「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等全新主題，透過五大主題串連上、中、下游完整產業鏈，共吸引來自國內外296家廠商參展，總展示攤位數量800個，預計將吸引超過3萬名參觀者，為台灣上半年度規模最大、最具指標性國際電子製造產業盛會。

國內各大面板廠及零組件相關廠商，包括友達(2409)、群創(3481)、元太(8069)、明基材(8215)、誠美材(4960)、GIS-KY(6456)等上市櫃廠商都將參展。

今年展覽以「SMART 100+解決方案」作號召，以建生態、擴場域、創商機為主軸，展覽現場集結超過100種具有競爭力的解決方案，領域涵蓋從智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂、智慧物流到智慧製造，為產業打造一個完整的跨領域交流平台。除了面板雙虎友達、群創外，還包括元太、康寧、默克、GIS、明基材、誠美材等重量級廠商展示最新產品與應用。同時展覽也與電機電子工業同業公會、照明燈具輸出業同業公會、模具工業同業公會等多家產業公協會合作，新增了包括「化合物半導體主題館」、「Mini/Micro LED主題館」、「循環經濟主題館」、「智慧製造主題館」、「工業材料主題館「及「新創學研主題館」等主題館。為打破傳統參觀限制，並結合今年主打的虛實整合應用概念，展會與同期論壇將採實體、線上同步進行，線上展覽將於4月19日至28日開放參觀。

「Micro & Mini LED專區」包括今年才成立的富采控股、錼創、漢民、達運、宏齊、VEECO、梭特、騰輝Zymergen、Kulicke & Soffa等多家廠商將展示最新產品、應用及解決方案。

「智慧製造主題專區」結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體與資安服務廠商，參展廠商包括盟立、東佑達、台灣三豐、皮托以及首度參展的東捷、漢錸、施耐德、所羅門、士林及新漢智能等多家重量級廠商共同打造智慧製造交流與媒合展示服務平台，現場也提供B2B商機媒合洽談服務。

今年新增的「先進設備專區」集結志聖、均豪、均華、大量、帆宣、亞智及首度參展的倍福和晶彩科技等多家廠商，共同展現半導體和顯示器產業未來的競爭力，其中「化合物半導體主題館」也邀請到首度參展的中華精測、穩晟、杜益、新磊、信通、佳總等10家廠商，提供高附加價值之技術應用與解決方案。「工業材料主題專區」廠商包括長興、大東樹脂、富鑫奈米、日澤、尚偉、力方、光令材料、光采光電、優鈦及德淵等眾多台灣材料廠商，預計將打造上半年最強的工業材料專業平台。

(時報資訊)