砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)受惠於WiFi 6及智慧型手機PA需求強勁，訂單能見度已達下半年，美系外資看好宏捷科前景，給予宏捷科目標價194元，不過受到台股開高走低拖累，宏捷科盤中股價走弱。

宏捷科主要營收來自WiFi產品，隨著IoT及手機市場回溫，4G PA成長力道強勁，陸系客戶下單量已躍居第二大；由於大陸將停止2G、3G頻段服務，IoT物聯網已由NB-IoT漸次轉入4G CAT.1.，陸系客戶也已開始投片，致使宏捷科4G PA的市佔率持續提升，且智慧型手機需求增溫，帶動宏捷科3月合併營收攀升至3.7億元，月增10.78%，年成長36.02%，為104年12月以後單月新高，累計第1季合併營收為10.65億元，年成長30.97%。

隨著大陸5G智慧型手機轉換潮開始顯現，且美系客戶產能吃緊，要求宏捷科提高出片量，宏捷科預估，今年5G手機PA出貨可望逐步放量，全年佔比有機會達15%到20%。

目前宏捷科訂單能見度已到下半年，公司樂觀看待全年營運表現。

宏捷科二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計劃，預估今年底月產能可達2萬片。

美系外資最新報告指出，宏捷科有45%營收來自於立積電子，15%到18%來自於Skyworks的智慧型手機及35%大陸PA廠，這些客戶均要求增加產能，現在宏捷科的B/B值仍大於1，公司預估7月月產能將達15000片，年底將達18500片到2萬片，公司計畫未來每年以月增5000片擴產，以滿足客戶需求，公司亦預估今年5G PA將貢獻約10%到15%營收，我們認為，宏捷科可望受惠於5G及WiFi 6週期商機，以及大陸射頻廠自主化發展趨勢，給予「建議加碼」評等，目標價194元。

(時報資訊)