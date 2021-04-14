此次展出作品中又以「母子背影」廣受喜愛，ZORA也將這幅作品授權門諾醫院，提供他們製成捐款滿額的贈禮。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地形狹長，醫療分配不均，導致偏鄉新生兒及嬰兒死亡率高出平均值；花蓮門諾醫院日前斥資910萬元，更新院內婦科檢驗儀器並補助弱勢孕婦高階產檢費用，獲台灣女性水下攝影師陳玟樺(ZOLA)支持，授權自己的攝影作品於院內展出，讓未來媽媽們在孕期中能獲得安穩與喜悅。

門諾醫院表示，花蓮有近7成新生兒在院內出生，不過原鄉部落孕婦考慮車程、看診時間及相關檢查費用等，較無意願前往醫院進行產檢，進而無法在第一時間確保胎兒健康，出生後才驚覺異常。

門諾醫院為照顧東部婦女健康，幫助經濟弱勢孕婦進行高階自費項目檢查，全面更新高階4D超音波機、胎心音監視器，同時也籌募高階超音波產檢補助費用共910萬元。其中，高階超音波產檢每次約4500元，經醫師評估認為具高風險且身處貧病家庭或經濟弱勢孕婦，即可享有孕程內免費1次檢查。

此外，門諾醫院更新產檢儀器及補助計畫獲ZOLA支持，授權自己在2020年獲IPA國際攝影得獎作品，以「悠游。待新生」為主題，製成大幅家飾掛畫在院內展出，感謝捐助人的愛心。

此次展出作品中又以「母子背影」廣受喜愛，那是ZOLA潛入東加群島海域，經長時間等待所捕捉到的畫面，她說，當看見母鯨帶著小鯨共同游向光明處時，體認到「每個生命的誕生都代表著新的希望」，畫面令人相當感動，當得知門諾醫院將進行婦科儀器更新計畫時，義不容辭的將這幅作品授權院方，提供他們製成捐款滿額的贈禮。

ZOLA說，門諾醫院更新婦科相關儀器除了對母嬰健康有極大幫助，同時也和展出主題有著密不可分連結，願意捐出在院內展出作品售價1成來響應院方，期盼能藉此拋磚引玉，喚起更多人的支持。

(中時 )