針對美國前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，國民黨上午發聲明表示歡迎，希望在務實與互惠的基礎上，中華民國與美國關係能先在非官方基礎上彈性交往、穩定提升，增進彼此的共同利益。

國民黨表示，今年是美國「台灣關係法」立法42週年，拜登政府派遣非官方訪問團來台，象徵長期以來美國仍在「台灣關係法」架構下，支持台灣人民與美國人民之間的交流，繼續協助台灣自我防衛，和平處理台海問題。

國民黨重視並感謝美國拜登政府、國會與民間友人對於台灣的協助與支持。國民黨也強調，希望在務實與互惠的基礎上，中華民國與美國關係能先在非官方基礎上彈性交往、穩定提升，增進彼此的共同利益。

文傳會主委王育敏說，美參訪團此行目前並未聽聞要拜會在野黨，也不清楚台美要談什麼議題，不過若與蔡政府談到反萊豬之事，希望蔡政府能忠實傳達台灣人民有6至7成反對進口萊豬的心意，國民黨也依循民意堅決反對萊豬，但反萊豬不等於反美豬。

(中時 )