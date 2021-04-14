美股科技股上揚，那斯達克指數漲146.1點，台股今天早盤走勢強勁，指數一度大漲百餘點，只是隨著電子與傳產股紛紛開高走低，指數也由紅翻黑，重挫逾200點。

至11時6分，台股加權指數來到16612.9點，跌212.01點，成交值3004億元。

隨著權值股台積電與鴻海走跌，面板、發光二極體（LED）與被動元件股價也都表現弱勢，電子類股指數一度重挫逾1%。

世芯-KY最大客戶飛騰遭美國列入實體清單，世芯-KY信心喊話，今年營收可望持續成長。只是法人認為，缺口短期恐難填補。世芯-KY今天股價持續重挫跌停，達新台幣593元，連續4根跌停。

傳統產業股今天也普遍震盪走跌，紡織、玻璃、造紙、橡膠與航運類股指數皆重挫逾1%。王品敲定股東會紀念品，總值2516元，吸引買盤積極湧入，激勵股價表現強勁，一度達199元，大漲14元，漲幅7.56%。

受惠鋼市熱絡，漲價題材發酵，中鋼一度漲停，達33.2元，新光鋼及海光也都一度漲停，帶動鋼鐵類股指數一度勁揚逾7%，表現相對強勢。（編輯：趙蔚蘭）1100414

(中央社)