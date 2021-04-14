今(14)日凌晨位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓升格為今年第2號輕度颱風「舒力基（SURIGAE）」，氣象局預估，雖然舒力基有機率發展成中度颱風，不過發展仍在觀察，氣象達人彭啟明表示，舒力基約在台灣東南方2400公里處往北北東緩慢移動，未來將在菲律賓以東海面北轉，由於距離遙遠，對台灣無直接影響。

台灣面臨嚴峻乾旱，民眾無不盼望雨情舒緩旱情，今年2號颱風「舒力基」於今日凌晨形成，氣象局表示，下周日(18)、下周一(19)距離台灣最為接近，不過距離台灣仍有1000公里左右距離，之後就會轉往東北方，遠離台灣，對旱情並無緩解作用。

氣象達人彭啟明也指出，帛琉東方海面生成第2號颱風舒力基(Surigae)，約位於台灣東南方2400公里處，往北北東緩慢移動，未來將在菲律賓以東海面北轉，距離遙遠，對台灣無直接影響。

天氣職人吳聖宇指出，舒力基強度逐漸發展中，強度至少上看中度颱風，甚至不排除達到強颱門檻的機會，目前的路徑預報資料看起來這個颱風對台灣天氣仍無影響，接近菲律賓東方海面後，將大角度拋物線迴轉向東北遠離，這樣的路線反而會讓台灣附近維持一段時間的穩定天氣。

吳聖宇預估，下周一19日起到下周四(22)受颱風外圍偏乾的東北風以及沉降作用影響，各地天氣將會較為穩定，雖然山區有些零星的午後熱力降雨訊號，整體看起來沒有太明顯的降雨機會。

(中時 )