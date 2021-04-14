為了幫助不孕症夫妻減輕人工生殖費用負擔，台南市即日起針對年滿30歲、2020年1月1日前設籍台南，並在台南市8家人工生殖接受不孕症治療者，最高費用補助1萬元。

台南市長黃偉哲表示，由於現今社會普遍存在晚婚、晚育的現象，2017年男女性平均初婚年齡為32.4歲、30歲，婦女第一胎平均生育年齡延後為30.8歲，依生母年齡結構生育情形分析，以年齡為30~34歲者達37.9％最多，35~39歲為24.6％，遲育趨勢相當明顯，同時呈現不孕或甚至想生生不出來之問題。

台南市衛生局指出，國內臨床專家經驗表示不孕症比率約10-15％。由於透過人工生殖受孕生產的民間期待值很高，但人工生殖費用昂貴，對不孕夫妻形成經濟負擔，為支持與協助不孕夫妻生育願望，衛生福利部國民健康署目前已針對低收入戶、中低收入戶已有試管嬰兒的補助。

台南市政府為減輕該族群外有意願婦女與家庭接受人工生殖相關治療的沉重負擔，市府提供設籍台南不孕夫妻接受取卵手術、胚胎植入術等人工生殖技術費用補助，協助有意願家庭孕育下一代，只要符合以下資格就可申請：

1.109年1月1日前夫妻其中一方設籍台南市。

2.夫妻年滿30歲經醫師診斷須接受人工生殖技術。

3.今(110)年度未接受衛生福利部國民健康署試管嬰兒補助。

4.補助項目包含取卵手術、胚胎植入術。

5.108年度夫妻綜合所得稅率未達20％(排富條款)。

衛生局表示，並透過台南市8家人工生殖機構協助宣導及提供訊息，只要備好不孕症診斷書、戶籍謄本、夫妻身分證影本、110年度在本市人工生殖機構的相關診治收據，填寫申請表即可到臺南市政府衛生局國民健康科申請，限額100對夫妻。

(中時 )