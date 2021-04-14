媽祖的鑾轎究竟會不會自己擺動，說法眾說紛紜。近日有網友在網路發文，認為轎班應把鑾轎放下，讓大家見證奇蹟，此說法引起網友熱烈討論，大部分的人認為，宗教主要是讓信眾得到心靈上的慰藉，只要不假藉神明做違背良心的事，是真是假都不重要。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆怨2公社》發文指出，白沙屯媽及大甲媽正在進行遶境活動，對於媽祖鑾轎會自己擺動，「我沒有不相信」，只是好奇轎班為什麼不把鑾轎放下來，讓所有信徒一起見證奇蹟。

原PO為此與長輩爭論不休，甚至被臭罵「有這想法是對媽祖不敬」，他進一步分享自己的看法說，媽祖慈悲為懷又很親民，「表演給大家看一下，應該不會介意」，信不信神明與鑾轎會不會動，本就是兩碼子的事情，尊重神明是要放在心裡，而不是掛在嘴上。

貼文曝光後，引發熱烈討論，統整大部分網友的說法，其實宗教就是一種文化活動，是真是假其實並不重要，主要是讓信眾人得到心靈上的慰藉，尤其是現代人生活壓力大的情況下，需要藉由神明獲得紓壓，例如乩童作法究竟是是附身還是人為操作，都見仁見智，只要不要假藉神明做違背道德良心及違法的事，都是正面且有意義的活動。

(中時新聞網)