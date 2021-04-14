桃園市議長邱奕勝及各桃園市議員一同參與活動。（姜霏攝）

台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會每年均舉辦恭拜軒轅黃帝大典，以表達對中華民族始祖的崇敬，今年是第八屆，繼續沿用「同根同祖同源，和平和睦和諧」之主題，國民黨前主席洪秀柱受邀擔任主拜官，全程參與典禮儀程並恭讀拜祖文。

洪秀柱表示，從1935年開始國家就訂定了清明掃墓節，一直到總統蔡英文上任後就中斷了，實在是非常可惜、遺憾，政府趁這個機會剪斷大陸跟台灣的臍帶，但民間祭拜的許多神都是大陸的神，過的節日也是大陸的節日，因此生活型態和大陸必定脫離不了關係，雖然官方中斷了各種關係，但民間絕對不能斷，因此這次的交流活動非常重要。

伴隨莊嚴的禮樂聲，100名學生高舉百家姓氏旗幟入場，旗海飄揚、氣勢磅礴，象征炎黃子孫薪火相傳、生生不息。儀典指導顧問台灣黃帝大廟春蓮教授師帶領眾多法師、禮生，循初獻禮、亞獻禮、三獻禮、賜福禮等古禮隆重敬拜，彰顯對黃帝的虔誠敬仰，弘揚中華民族博大精深的禮儀文化，展現中華傳統文化的深厚底蘊。

這次典禮中的樂舞由莊敬高職表演藝術科學生演繹，以「三月三祝萬壽、喜洋洋福無疆」的優美典雅表演作為開幕，表達華夏兒女感念黃帝功德、祝賀黃帝誕辰時內心的歡欣與崇敬；以活潑生動朝氣蓬勃的現代舞「士農工商齊歡慶」將典禮活動推向高潮，詮釋炎黃子孫四海一心勤奮創新的精神，也為傳統的典禮儀程增添時代氣息。

除了現場的拜祖儀式外，為防控疫情、支持抗疫措施，本次典禮取消現場開放民眾參與，特別規劃雲端拜祖的活動網頁，直播典禮盛況，並提供「線上拜祖」平台與民眾互動，讓民眾在遠距觀看直播遙拜黃帝的同時，也可以填寫心願卡，為自己和世界祈福。

(中時 )