美女插畫家「JANiE泥泥學姐」除了有專業繪畫技術，還有傲人F罩杯火辣身材，熱愛在IG分享辣照的她，擁有156萬死忠粉絲，日前她到好事多採買食材，在挑選肉品時，一彎腰雙峰就要掉出，讓網友看到目不轉睛，逆天身材再次掀起熱議。

泥泥學姐不僅熱愛畫畫，對烹飪也十分有興趣，日前她到美式賣場好市多買豬絞肉，想起了可以做媽媽的家常菜，她也向網友分享烹飪方法，「把蒜頭爆香加絞肉炒到變色後，加入調味好鹽跟胡椒的蛋液烘煎」，更詢問網友們，「大家去好市多都會買什麼呢？」

然而由於泥泥學姐的附圖太火辣，導致網友歪樓，只見她身穿紫色低胸薄長袖，隨著她彎腰拿肉，雪白的北半球就要跟著掉出，側面壯觀的畫面讓網友都看傻了眼，至今已經吸引6.7萬人按讚，網友紛紛直呼，「完全看不到你買什麼」、「吃肉肉長肉肉」、「大家都看人肉，沒人關心豬絞肉」。

也有網友認真回答泥泥學姐的問題，分享自己去好事多買的東西，「買牛排」、「牛奶、餅乾、壽司、還有烤雞啦」、「雞胸肉兩組+優格+優酪乳+蛋白粉」、「我都買牛小排」、「我去必買牛肋條」，還有熱心網友看了她的烹飪方式給建議，「試試把絞肉炒出油在鍋中心撥開一個空間再放入蒜爆香！香味會有點不一樣哦！」

(中時新聞網)