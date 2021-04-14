所謂「橫財」是指意外獲得的財富，有些人很聰明，善於抓住賺錢機會，這樣的人一般橫財運非常好，不用奮鬥得太辛苦就能發財。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、蛇、羊、龍、豬的人運氣很好，又擁有好人緣，發橫財的機會比一般人還多，不費力就能富貴一生。

▍1.屬牛人

屬牛人做事有模有樣，凡是跟他們打交道的人，都放心把自己重要的事情託付給他們，所以他們鍛煉提升的機會就會更多，也會有更多管道獲得意外橫財。他們喜歡不斷追求，做事不拘小節，心思非常活躍，很有招財的本事，因此財神爺眷顧，腰纏萬貫。

▍2.屬蛇人

屬蛇人在求財方面很細心，可以發現別人看不見的商機，所以他們更容易發現橫財，只要時機一到，就可以鹹魚翻身、發大財。他們處事靈活，聰明，什麼事一點就通，和他們打交道非常省心省力。屬蛇人可以得到許多發展良機，必能出人頭地。

▍3.屬羊人

屬羊人遇到困難時會有一群好友來幫助他們，常常被好運圍繞，扭轉乾坤。貴人指路、事業興旺，做哪一行都有出息。屬羊人喜歡另闢蹊徑，所以能夠從別人不願從事的行業中找到發橫財的方法。可以說正財、橫財都有，注定大富大貴。

▍4.屬龍人

屬龍人運氣比一般人要好，也特別有橫財運，他們做事乾淨俐落，敢做敢當，說話在朋友和同事間都很有分量。善於抓住時機，很適合風險投資。他們命中吉星照耀，好運連連，機遇多多，非常有發橫財的機會，不用太費力就能富貴一生。

▍5.屬豬人

屬豬人待人誠懇，豪爽仗義，決不會見朋友處於困境而不顧，總要幫上一把，是大家值得信任的忠實朋友。他們人緣好，消息靈通，因此有更多的橫財機遇，就算工作能力一般，也能由身邊人帶來橫財。揚眉吐氣，發達起來，手中錢多，從此不用為生計發愁。

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(中時新聞網)