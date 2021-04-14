國際蘭馨交流協會姊姊們的幫忙，讓賴佳利（中）對未來人生充滿信心，逐步實現她的夢想。（陳世宗攝）

賴佳利（左）持續進修紋繡相關課程，提供客人最好的品質服務，讓自己擁有更多的客源，以負擔龐大的經濟開銷。（陳世宗攝）

生命因努力而精彩！台中市賴佳利女士不向命運低頭的生命奮鬥故事，榮獲國際蘭馨會「實現妳的夢想獎」台灣專區第二名殊榮，並獲得3000元美金的獎金；賴佳利14日指出，她遇到困境時感謝國際蘭馨交流協會的幫助，讓她變得更有自信，透過自己的專業技能幫助更多的人。

國際蘭馨會「實現妳的夢想獎」於1972年設立，目的是為幫助承擔家庭主要經濟的婦女，取得所需技能訓練和教育機會，改善她們的就業狀況和家庭生活。「實現妳的夢想獎」全球影響力，每年在蘭馨會分布的21個國家和地區中，頒發超過250萬美元的教育獎金，幫助1700名以上的婦女爭取經濟賦權、開創新生活。

賴佳利表示，2019年5月她與先生登記結婚，同年10月生下1名兒子，新婚及新生命的誕生，讓她們對未來充滿期待與動力；但在2020年4月有天返家時，卻發現先生臥倒在家中，她慌亂地撥打救護車電話、陪同先生就醫，最後還是回天乏術。

賴佳利指出，躺在身邊的愛人，突然間卻已成為逝者，她怎麼能接受？又該如何接受？無論她怎麼期盼，只感覺到她正在永無止境的向下墜落，這場悲傷彷彿也沒有盡頭的那刻；須面對尚未還完的貸款、獨自照顧孩子的壓力，孩子患有川崎氏症等，生活一切告訴她必須堅持下去。

賴佳利說，她原先的美睫工作，受疫情影響客源極不穩定，導致自己每個月的收入不固定，幾乎無法支應每個月的生活開銷；為求工作收入穩定，她需持續進修紋繡相關課程，提供客人最好的品質服務，讓自己擁有更多的客源，以負擔龐大的經濟開銷。

賴佳利強調，透過蘭馨「實現夢想獎」的幫助，她可以責無旁貸的專注知識與專業能力的學習，進而達成教育與事業的目標，讓孩子不會因為單親家庭而受苦；希望兒子能夠快樂成長平安長大，更希望能讓父母的老年生活可以穩定，同時將自己的一技之長，能夠幫助弱勢婦女及遭遇困境的家庭。

(中時 )