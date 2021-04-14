美國國家情報總監辦公室昨（13）日解密的最新年度威脅評估報告指出，大陸已成為美國頭號安全威脅，有關台灣部份，報告評估北京將進一步施壓統一台灣，持續在國際上孤立台灣、加強在台灣周遭的軍事活動，導致摩擦升溫，不過報告並未提及是否爆發軍事衝突。

綜合《紐約時報》（New York Times）、香港《南華早報》報導，美國國家情報總監辦公室（ODNI）上周公布年度威脅評估報告，並且在昨日解密報告內容，篇幅達27頁的報告內容羅列一系列美國面臨的安全威脅，其中特別闢專項討論中國、俄羅斯、伊朗、北韓構成的威脅，當中「中國爭取成為全球大國」章節又被放置在第一個討論順位。

美方一共花了3頁評估大陸威脅，有關台灣的部份指出，「北京將持續施壓台灣當局邁向統一，並且譴責美台擴大交流。」美國也預期，北京將伺機將台灣描繪為國際孤立、在經濟上依賴大陸的地區，並且持續加強在台灣周遭進行軍事行動，屆時摩擦將升溫。

報告指出，大陸愈來愈成為與美國「能力相當的競爭者」（near-peer competitor），在許多領域都開始挑戰美國，特別是經濟、軍事及科技領域，並且正在推動改變國際規範。

美國評估，北京將傾盡政府全力擴散中國影響力，削弱美國的力量，分化美國與盟友間的關係，建立有利於大陸體系的新國際準則，不過當機會與利益並行時，北京也會尋求戰略機會降低與華府的緊張關係。

報告也指出，北京將美中競爭關係升溫視為劃時代的地緣政治轉變，將華府自2018年以來對北京祭出的經濟措施視為美國抑制中國崛起的一環。美國認為，北京正利用成功抑制新冠肺炎疫情來鼓吹大陸體系優於其他體系。

在區域衝突方面，報告指出，隨著北京持續恫嚇南海周邊國家，向東南亞國家傳達已經有效控制爭議區域的訊號，預期南海衝突將升溫。

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(中時新聞網)