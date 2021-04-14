【全程影音】國民黨黨團召開「轉型正義不正義 貪污違法不違法 民進黨說了算？」記者會｜2021.04.14

促轉會宣布報請行政院再延長1年，行政院長蘇貞昌將支持這項要求。國民黨團今天痛批，促轉會去年承諾要盡力完成總結報告，其多次承諾卻全部說謊，該機構本身就不正義，就要被轉型正義，難道要讓促轉會再2022地方選舉再次扮演打手？更進一步預測促轉會將被延到2024年，屆時行政院長蘇貞昌就可拿來自用、攻擊政敵。

國民黨團書記長鄭麗文表示，參考各國先例，攸關轉型正義的機關頂多是3年專職機構，但在台灣整個大歪樓，2018年通過促轉條例成立促轉會，明文規定該會任期為2年，促轉會去年屆滿已延1年， 今年又再申請延任1年，然而卻在行政院長蘇貞昌一聲令下就可延期。

鄭麗文說，促轉會去年延任接受質詢時，保證這一年把該做的事做完，交由各部會後續落實，實際上，促轉會多次承諾但全部說謊，早就跟蘇貞昌套好，3年下來沒有任何明確成績，眾所周知其運作、人事黑箱，及怠惰不開會，公然豢養肥貓、政治酬庸，只在2018年大選扮演東廠角色，難道要再延到2022、2024年再次上場嗎？

國民黨團總召費鴻泰痛批，促轉會就是扮演栽贓的東廠角色，2018年前栽贓時任新北市長候選人侯友宜，他強烈質疑該會存在的價值，且質疑向該會調閱預算，但都遭以機密為由不提供。他指出，曾代表時力參選北市立委的陳雨凡，搓湯圓後就禮讓民進黨，結果轉身當促轉會委員，這不就是明顯的酬庸。

藍委賴士葆質疑，促轉會不是執行單位，其任務是要研究蒐集資料並撰寫報告，一延再延的原因就是當民進黨的打手，蘇貞昌如此爽快同意，就是為了讓促轉會在2022年地方選舉再次當打手，他預測蘇貞昌可能會延到2024年總統大選，「剛好蘇貞昌可用」。

藍委曾銘宗說，依照促轉條例，其任期就是2年，如今已延1年，再延1年就不符合比例原則，若促轉會執意延期，國民黨團將拒審明年度促轉會預算，要求全案退回政院。藍委陳以信認為，今年促轉會預算編列到5月，之後要動用第二預備金，這不合理，主張5月後不該再有任何支應促轉會的預算。

(中時 )