1997年4月14日，藝人白冰冰的女兒白曉燕，在上學時遭陳進興、高天民、林春生綁架，最後慘遭撕票，成為台灣司法史上最重大刑案之一，母女倆就此天人永隔，在女兒離世滿24年的今天，白冰冰難忍悲痛情緒，在臉書痛訴多年來的心情，坦言日子過得相當煎熬。

今天正逢女兒離世24年，白冰冰在臉書曬出昔日揹著女兒的照片，並透露心情莫名亂糟糟，導致整夜沒有入眠，雖總給外界女強人的印象，但脆弱的時候，只有自己知道，談到24年對所有人只是一瞬間，但當年的0414專案，壓得她毫無喘息空間，日子因此過的非常煎熬，對於不時還要應對莫名其妙、子虛烏有的毀謗，讓她無奈表示：「唉～回首一望，這輩子也真是難啊」。

此外，白冰冰也寫了一首歌送給自己，並在臉書分享歌詞：「一輩子有多長，我不敢回頭望，塵封的往事，也不敢多想，一路走來跌跌撞撞，真佩服自己當年的勇敢，在陌生的城市打闖，在未知的領域成長，哪怕遍體鱗傷，痛了，該哭給誰看，享受曾經的光芒，也經歷了更多的風霜，我依然堅強，展開夢想翅膀，要幸福其實很簡單，只要你我都平安」，文末更寫道：「睏了，希望夢中的妳是美好無缺的」，似乎是在對女兒感性喊話。

對此，網友紛紛留言打氣：「人生要往前看，別再回首過往，相信曉燕在另一個世界也不希望看妳傷心」、「那種痛只有自己才能體會，祝福冰冰姐走出陰霾，過好每一天，做個堅強的女人」、「你的祝福對過去的女兒很重要，相信老天爺已經為她許了一個全新的未來」。

(中時新聞網)