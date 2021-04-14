日本政府14日最新數據指出，日本核心機械訂單意外地在2月份創下近一年來最大減幅。同時，這也讓市場原本寄望，景氣已慢慢復甦，以及民企資本支出增加的美夢，恐怕又會再破滅。

日本政府原打的算盤是，公司行號願意花大錢投資在工廠與設備上，良性循環下勞工薪水增加，日本經濟得以出現成長，以擺脫通貨緊縮與經濟停滯等劣勢。

不過，在目前日本社會正面臨第四波疫情擴散，讓許多業者先觀望而不願砸錢投資。但市場還是認為，隨著新冠疫苗接種率增加，2021下半年應可看到景氣明顯復甦。

14日官方正式數據，日本二月核心機械訂單較元月大減8.5％，而元月份則是下降4.5％。

同時，這已是連續第二個月減少，並創10個月以來最大跌幅。2020年4月的當時，核心機械訂單曾暴減至12%。此外，也跌破外界眼鏡，因為路透社預測值為增加2.8％。

日本核心機械訂單，被視為未來六至九個月企業資本支出的參考值。

凱投巨集觀(Capital Economics)表示，現在日本2月核心機械訂單大減，對上季企業資本支出繼續增加的現象，將增加下行風險。不過，疫苗接種速度加快下，民企重新加快投資項目，應可在下半年看得到。

此2月的報告若細看，來自製造商的訂單，月減5.5％，因為被電腦，核能馬達與引擎需求不振的拖累。

而在墊子儀錶，鐵路車廂與農用設備大減下，非製造業的訂單更是暴跌10.9％。

同時，日本政府也修正機械訂單的評估，由原先增加，變更為停滯，並表示說，由於海外需求強勁，不視為核心機械訂單的外部訂單，二月月增76.2％。不過，這只是一次性的增加項目而已。

日本政府補充，根據可對比資料數據，自2005年4月以來，外部訂單總值，已達破紀錄的1.8兆日圓，約165.3億美元。

至於與一年以前，2020年同期相比，不計入船舶與電力公用事業的核心訂單，2月份大減7.1％，也與市場普遍預測值增長2.3％，兩者完全是背道而馳。

(時報資訊)