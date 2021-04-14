據實價登錄資料，統計109年2月至110年1月雙北市捷運宅平均交易單價進行觀察，平均單價前三名的捷運宅皆位於台北市，其中單價最高的為與松江南京站共構的「新東京宅」，平均單價約為81.2萬元。平均單價排名第二的是與南京三民站共構的「台北摩根」，平均單價約為80.7萬元。單價排名第三的則為與內湖站共構的「潤泰京采」，平均單價約為79.6萬。

永慶房屋業管部協理說，松江南京站及南京三民站皆位於台北市的蛋黃區，並且屬於雙捷運交會站，交通可以說是四通八達，因此在地段優良的情況下，平均單價都有8字頭的水準。單價排名第三的則為與內湖站共構的「潤泰京采」，雖位於內湖區，但其屋齡較新，並且與CITYLINK百貨商場共構，集住宅、商場及捷運於一身，再加上內湖商圈發展成熟，讓房價有所支撐。

近一年雙北市捷運宅的成交量排名前十名中，蘆洲站分構的「希望城市」以120件的交易量排行第一，平均單價約為每坪42.3萬元，第二名則是由與小碧潭站共構的「美河市」合下，成交件數為82件，平均單價約為每坪54.0萬元，交易量排行第三的則為三重區的「冠德捷世」，與捷運菜寮站共構，成交件數為57件，平均單價約為50.9萬元。

希望城市周邊生活環境良好，鄰近蘆洲捷運公園及蘆洲國民運動中心，提供民眾休憩運動的空間。此外，希望城市為戶數逾千戶的超大型社區，社區的房型相當多元，且公設比僅有27%，再加上到站即到家的交通優勢，讓該社區成為最熱門的捷運宅。

美河市同樣是總戶數逾千戶的超大型社區，與希望城市較不同的是，小碧潭站另有與京站及IKEA共構的大型商場，帶動了地區的生活機能。生活環境方面，則鄰近大面積的河濱公園，並屬於河岸第一排，在兼顧休憩空間與景觀的環境下，成為吸引民眾購屋的誘因。

菜寮站屬於三重較早期發展的商圈，商業發展活絡，生活機能相當完善。而菜寮站周邊也有綜合運動公園，是附近民眾運動的好所在，晚間更有不同的社團在此活動。另外值得注意的是，菜寮站僅需2站就可以進入台北市，在僅約50.9萬的親民價格下，相當適合小資族於此購屋。

(時報資訊)