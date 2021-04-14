美國商務部周二宣布已經向某一家中國公司發出傳票，這是拜登政府為了預防任何國安風險而清查美國供應鏈的行動之一。

類似前任川普政府，拜登政府上任以來亦以國安為由，對中國公司採取相對強硬的立場，並強調拜登總統的觀點，即中國是美國最危險的競爭對手。

美國商務部並未指明這家中國企業，僅表示今天送達的傳票讓商務部得以搜集相關資訊，將有助於確定美國國家與人民所面臨的潛在安全風險。

今年3月，美國商務部宣布已對多家在美國提供資通訊技術服務的中國公司送達類似傳票，以檢視這些中國企業是否構成國家安全風險。

拜登政府此前已經表示，儘管美國企業反對，但他仍計畫讓川普時代的一項法令生效，該規定將鎖定對美國構成國安威脅的中國科技公司。

美國前總統川普在2019年5月簽署一項行政命令，以確保美國資通訊技術與服務（ICTS）供應鏈不會遭外國對手利用，例如從事產業間諜活動。

上周美國商務部以危害美國國家安全或外交政策利益為由，宣布將7家中國超級電腦公司與機構列入「實體清單」，這表示這些中國實體在未獲美方同意下，不得取得美國的技術與產品。

(時報資訊)