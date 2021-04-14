網路互嗆演變當街掃射，高雄仁武槍擊4人中彈3嫌落網。(戴志揚翻攝)

高雄仁武區一處鐵皮廠房13日凌晨遭人開槍尋仇案，警方初步了解，一名臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子隨後也加油添醋，引起許友人王男不滿，王致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男欲找王男尋仇，一群人分乘6部車衝撞鐵皮大門開槍掃射，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，仁武分局案發後已逮捕3人，但開槍嫌犯仍在逃，已鎖定對象查緝中。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區大灣里大景二街一處經營權利車買賣的鐵皮廠房遭6部自小客車到該處滋事，其中1部倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門開槍，一連開了10槍，造成19歲邱姓男子左側身中彈、24歲羅姓男子右側身中彈、24歲陳姓男子右大腿中彈及24歲劉姓男子左手臂中彈，送醫急診無生命危險。

警方調查，這起槍擊案起因是暱稱「蔡小小」的女子，在臉書PO文指控許姓前男友不但是通緝犯，而且「手癢就打女人的軟爛男」、「拿女人的提款卡去領錢」、「會威脅女生的垃圾」，引起雙方友人在留言板上互嗆。最後女方的友人高姓男子，率眾上門找男方友人開槍，造成4人受傷，但掀起風波的「蔡小小」與前男友均未出面。

但引起糾紛的女網友「蔡小小」一度關閉臉書，未料下午及晚間再次高調PO文公開嗆前男友「女人不是你可以惹的辣」，引起警方高度關切。

警方表示，警方以車追人，案發後迅速掌握6部涉案車輛，目前已逮捕4車3人，其餘在場份子也都遭鎖定，包括刑事局、市刑大及轄區分局都動員追緝中。

高雄市警局強調，高雄市警方立即動員全體警力，持續一周查緝檢肅非法槍械，並針對非法組織聚合分子的活動場所及經營行業會全力掃盪，斷絕金流。

仁武分局警方呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，飲酒後更應保持冷靜，切勿有不理性的行為，警方對於暴力等犯罪滋擾行為行為都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

(中時新聞網)