每年4月中旬至5月是最佳賞螢季節，新北市三峽安坑里近年來投入友善栽種，在茶園營造人工溼地，積極復育螢火蟲，並從2018年起與區公所合辦「生態遊暨賞螢活動」。今年公所開放3梯次報名，每梯限量50人，第1、2梯次開放即被秒殺。三峽區長周晉平表示，公所為推廣在地特色，該活動採全額免費，不僅有導覽員帶領參觀茶園，還能DIY拓葉、品嚐在地風味餐，因此活動年年爆滿。

三峽安坑里因4面環山，又名「小暗坑」，里內有多達50座以上茶園，茶農堅持以無毒友善方式種植當地特有的青心柑種茶，由於農地未受工業、光害汙染，螢火蟲棲地在此持續扎根擴大，也成功培育出「小暗坑火金姑茶」，成為友善生態的示範點。

三峽區公所表示，三峽有鳶山長春園流螢小徑、北109鄉道、有木國小等熱門賞螢地點，而安坑里與區公所辦理的社區生態導覽及賞螢活動，會帶著民眾參觀有機茶園、社區生態導覽、拓葉DIY體驗、享用在地風味餐，以及至山區夜觀螢火螢飛舞。今年第4度舉辦活動，開放3梯次（4／17、4／25、5／1）網路報名，前2場皆被秒殺，僅剩5月1日一場，將在21日開放報名。

新北市三峽小暗坑賞螢活動開跑，開放3梯次報名，每梯限量50人，第1、2梯次開放即被秒殺，僅剩5月1日最後一場，將在21日開放報名。（三峽區公所提供）

周晉平表示，賞螢季的日落後螢火蟲大量湧現，閃爍螢光飛舞在山谷里，漫步其中有蛙聲相伴，活動難易適中非常適合親子共遊，而三峽小暗坑活動，除了可行銷生態保育及火金姑茶，增加茶農收入，還可活絡社區休閒產業，未來也將持續辦理，推廣三峽特色深度旅遊。

(中時 )