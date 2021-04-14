彰化縣政府勇奪行政院農委會評比2020年度畜產業務全國四冠王，包含市售鮮乳標章檢查9313件、豬隻、乳牛死亡保險和豬隻運輸投保也都摘第一。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府勇奪行政院農委會評比2020年度畜產業務全國四冠王，包含市售鮮乳標章檢查9313件、豬隻、乳牛死亡保險和豬隻運輸投保也都摘第一，縣長王惠美在主管週報中表揚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是畜牧大縣，養豬頭數約76萬頭為全國第3，養羊頭數約2萬2000頭全國第2，、養牛頭數約3萬頭全國第一，今天傳出捷報，彰化縣政府勇奪行政院農委會評比2020年度畜產業務全國四冠王，包含市售鮮乳標章檢查9313件、豬隻、乳牛死亡保險和豬隻運輸投保也都摘第一。

農業處表示，為維護彰化縣畜產品質，保障國人食品安全，每個月都至縣內各大賣場、生鮮超市、超商等處，進行市售鮮奶標章標示檢查工作，全年查核件數高達9313件，全國第一，獲獎實至名歸。

另外在推動家畜保險業務也得到三個第一，包括在成長業務評比中，豬隻死保險業務，農委會規定2020年彰化縣目標應為132萬9935頭，但彰化縣投保頭數為133萬1113頭，達成率約100.086％，在全國的成長業務無其他縣市能出其右。

另外，在承保業務評比，豬隻運輸死亡保險業務，農委會規定2020年彰化縣目標應為28萬6747頭，而彰化縣承保頭數達33萬2309頭，達成率約115.9％。

還有在乳牛死亡保險業務，農委會規定2020年彰化縣目標應為7563頭，彰化縣的承保頭數計8063頭，達成率約106.61％，兩項承保業務都躍上全國龍頭寶座。

今天縣長王惠美在主管週報中表揚，農業處為鼓勵養豬及養牛農民妥善處理斃死家畜，確實掌握死廢畜流向，防止斃死豬及牛隻流供食用案件發生，保障民眾食肉衛生安全，並維護畜牧產業形象，以促進畜牧產業之永續經營，積極在推動家畜保險業務，績效卓著。

(中時 )