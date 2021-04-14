29歲吳男12日晚間與女性友人買完毒品後步行離開，在新莊區福樂街上碰上巡邏警方，吳男心虛偷瞄中港派出所巡佐林義璟、警員陳輝鴻，2警起疑上前盤查，吳男趁隙丟棄牛仔褲內毒品被2警發現，吳男見事跡敗露毆打警方，最後遭壓制在地求饒，新莊警方表示，訊後將吳男依毒品罪嫌送辦。

據了解，吳男從事工地粗工，有毒癮習慣。12日晚間他向毒友買了一包重17公克的安非他命後，將毒品塞藏在牛仔褲口袋內，隨後與26歲王姓女友步行外出準備吃飯，行經福樂街口時，恰好遇見中港派出所巡佐林義璟、警員陳輝鴻巡邏，吳男與王女心虛低頭偷瞄兩警。

兩位警員察覺有異，上前盤查2人詢問：「先生小姐你們住附近嗎？證件請出示一下！」吳男假意配合，還刻意將一塊三明治塞進嘴巴內咀嚼。隨後把手放進牛仔褲口袋內，緩緩掏出一包白色粉末物品，準備丟棄，警眼尖看到問吳男「那包白色的是甚麼？是毒品喔？」。

吳男不願配合而與警發生扭打，兩位警員使出辣椒水噴灑，才將體型魁武的吳男壓制在地，一併帶回偵辦；偵訊時吳男坦承持有重達17.89公克的毒品安非他命一包，警訊後依毒品、妨害公務罪嫌將吳男移送法辦。

(中時 )