屏東陳姓男子不滿同居女友李姓女友疑在浴室施用毒品，因此心生不滿，隨手拿起皮帶抽打全身數十次，甚至抓頭髮拖行至房間繼續毆打，造成全身29處擦挫傷，導致橫紋肌溶解症死亡，屏東地院法官14日審結，依家暴傷害致死罪一審判刑8年，可上訴。

判決指出，陳男曾因毒品案件被移送，不滿女友同樣深受毒害，在疑是發現對方施用毒品時，未能控制情緒，以皮帶及徒手猛烈毆打李女，且不顧女方不斷哀嚎仍持續毆打，顯見男子毆打時已處於盛怒而下手，全然不顧輕重。

且當日晚間數度毆打對方，導致女方嚴重傷勢，卻未立即將人送醫，而將人置於房內，置她所受嚴重傷勢於不顧，也讓女方家屬因突失至親而悲痛莫名；事後陳男始終矢口否認犯行，並於案發後逃離住處，之後一度返家企圖滅證，犯後態度不佳，審酌陳男已與死者家屬達成和解，並已賠償部分款項，兼衡犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處8年徒刑。

(中時 )