王品今年股東會紀念品將送出總值新台幣2516元的抵用券，吸引買盤湧入，推升王品股價一度漲逾7.5%，高點至199元，創2017年7 月以來新高，隨後獲利了結賣壓出籠，漲勢收斂。

王品集團自2018年開始發送股東會紀念品，從2018 年的75折優惠券、2019年500元抵用券、2020年「翻倍再翻倍」的2200元抵用券，今年王品將發出總值2516元的「股東大禮包」，由於投資人用200元有找的價錢，買1股就能領，也掀起零股交易熱潮。

王品今天股價開高震盪，盤中大漲逾7.5%，高點來到199元，寫下2017年7月以來新高，成交量也超過3600 張。

王品說明，今年「王品股東大禮包」包含3款優惠券，第一種是價值200元的紙本抵用券；另外兩款優惠券，將透過「王品瘋美食」APP派發，包含每月168元抵用券共12張（每月限用一張），以及王品集團電商平台「王品嚴選」100元抵用券3張。三種優惠券總值2516元，王品集團全台22個品牌、285家門店皆可使用，配合「王品瘋美食」APP的功能，票券也能轉贈分享給親朋好友。

王品集團表示，所有股東皆可領取紀念品，但提醒持股未滿1000股的股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取，王品集團股東會預計6月29日舉行，因遇勞工節假期，停止過戶日為4月29日、最後交易日4 月27日。（編輯：張均懋）1100414

(中央社)