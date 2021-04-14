謝長廷臉書發文。（摘自謝長廷臉書）

謝長廷臉書發文。（摘自謝長廷臉書）

福島核廢水入海 國民黨重批蔡政府軟弱「有政府會坐視」

日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，駐日代表謝長廷 4月9日及昨天都在臉書發文，今天遭國民黨砲轟袒護日本，甚至拿台灣核電廠為福島核電廠「墊背」，既可惡又無恥。文傳會副主委黃子哲說，外界都說謝長廷長得像「小夫」，他呼籲謝長廷應該要像哆啦 A夢保護大雄，而不是像「小夫」一樣，幫技安（胖虎）欺負大雄。

黃子哲怒批說，謝長廷在此事完全沒有表達中華民國的抗議。謝長廷 4月12日在臉書發文稱「要求日方要重視多元意見」，難道指台灣有人支持日本排放核廢水？台灣只有漁民、國民黨反對及抗議？謝也說「會蒐集資料回報國內」，如果謝長廷只會做這件事情，就完全不配當駐日代表，因為只要上網查詢就可以得到相關資料，因此謝在這件事，完全是失能、失職、失格，甚至失憶。

他說，謝長廷在4月9日的臉書發文更讓人匪夷所思，內容提及「核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議」，這足見這個「助」日代表有多可惡、無恥。

黃子哲表示，過去台灣的確在核電廠外發生秘雕魚，有魚群發育不完全的事件發生，但這件事情，早經中研院研究發現，主要因核電廠排放水高溫所引起，排水及魚群並沒有毒物，但謝長廷為了袒護日本，竟然拿台灣的核電廠當墊背，把台灣拖下水，令人完全無法理解，謝長廷袒護日方的心態。

黃子哲痛罵謝長廷根本不配當中華民國政府的駐日代表，他說，從過去的宜蘭漁船與日本公務船發生擦撞、日方擅自更名釣魚台列嶼、早點開放日本核食才有面子、稱日本購買台灣鳳梨是在賣人情等議題，謝長廷的言論都是失能、失職。

文傳會主委王育敏說，駐日代表謝長廷評論時事議題時能言善道，面對日本排放核廢水的重大議題，僅用短短110個字的臉書文回應，甚至不敢以自身立場說出反對或抗議，只敢用原能會曾表達反對意見來搪塞。曾大力反對興建核四的謝長廷，卻不敢用力抗議日本將核廢水放流大海，難道核廢水污染海洋環境、傷害海洋資源不是嚴重的問題嗎？謝長廷遇到日本政府就軟了腳，真的是名符其實的「助日代表」嗎？

【LIVE直播】國民黨「福島核廢水放流入海！衝擊台灣漁業，蔡政府不該神隱」記者會｜2021.04.14

(中時 )