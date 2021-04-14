以A標取得東京奧運參賽資格的游泳「雙王」王星皓與王冠閎都有著秘密武器的加持，其中王星皓的1988年漢城奧運國手姑姑王琪特地從美國返台特訓姪子，王冠閎則有日本教練猪木健夫的指導，兩人成績都有顯著提升，中華隊總教練李澄峯表示，如果有天時地利人和的配合，雙王很有機會在東京奧運游進八強決賽。

王星皓在2019年8月香港公開賽男子200公尺混合式游出1分59秒44奪金，達到明年東京奧運參賽A標，成為台灣泳壇史上第一人。王冠閎也在2019年8月世青賽以1分56 秒48成績達到200 公尺蝶式奧運A標，雙王聯手取得東奧入場券。

由於新冠肺炎疫情的影響，東京奧運被迫延遲1年，王星皓1年多來都苦無機會出國比賽，在煩悶枯燥的訓練時期只能不斷的與自己對抗，王星皓教練父親王耀偉向國訓中心申請找來曾在1988年漢城奧運代表我國出賽的名將王琪，也是王星皓的姑姑，3月開始執行王琪開的課表，4月正式接手訓練。

王星皓表示，「和老爸的觀念有些落差，好幾次出現口角，姑姑的美式教法比較能夠接受，也成為我和父親之間的潤滑劑，訓練起來也更加有效率。5月大運會將是奧運前最後一次比賽，將在大運會全力以赴，當作奧運測試賽，看看這一年多來的訓練成果。」

王冠閎去年在ISL職業賽多次改寫全國紀錄，甚至還超越日本名將瀨戶大也保持的世青紀錄，躍居成為世界頂尖級好手。

王冠閎笑稱，「我是愈接近比賽的時候越亢奮，和各國好手對抗的感覺真好，日本教練猪木健夫來了之後能夠細微調整我的動作，讓整個滑水更為流暢，有猪木教練和黃智勇教練的搭配，每天練習都能看到進步，很期待東京奧運的來臨。」

李澄峯說，王星皓與王冠閎的實力在亞洲可排進前四，東京奧運設定的目標是前八，明年杭州亞運才是他們真正的主戰場，站上頒獎台不是夢。

(中時 )